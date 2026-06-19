19日未明、愛知県の田原警察署の留置場で、勾留されていた50代の男が首を吊った状態で見つかり、意識不明の重体です。 【写真を見る】警察署の留置場で男が首を吊って意識ない状態で見つかる 約15分前の巡回時に変わった様子なく…勾留中だった50代の容疑者 愛知･田原警察署 警察によりますと19日午前1時ごろ、田原警察署の留置場で、勾留中だった50代の容疑者の男が首を吊って意識のない状態で見つかりました。 男は病院に運ば