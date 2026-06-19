人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が18日に自身のアメブロを更新。予約困難な焼肉店を訪れたことを報告した。この日、桃は「【日本一食べログの焼肉で高評価】【日本一予約困難店】として有名な、赤坂らいもんに行ってきました！」と報告。アートディレクターの秋山具義氏に誘われ、グラビアアイドルでタレントの篠崎愛とともに店を訪れたことを明かした。続けて「もうね、この茄子の