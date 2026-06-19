これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆19日(金)これからの天気 雲が広がっているところも次第に晴れてくるでしょう。各地で強い日差しが照りつけそうです。夜も晴れますが、山沿いなどではにわか雨の可能性があります。 降水確率は、午後6時以降は湯沢町では40%となっています。 ◆19日(金)の予想最高気温 最高気温は、26～29℃の予想です。 昨日と同じ