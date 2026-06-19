父の日を前に県内の酪農関係者らが、塩田知事を表敬訪問し牛乳をPRしました。このキャンペーンは「父の日に牛乳（ちち）を贈ろうキャンペーン」と題して、牛乳や乳製品のおいしさをアピールし、消費拡大につなげようと毎年行われています。県酪農業協同組合などから11人が県庁を訪れ、塩田知事に県産の牛乳やヨーグルトなどをプレゼントしました。塩田知事も牛乳をおいしそうに一気飲み。ヨー