噴火警戒レベルが１から２に引き上げられた十勝岳では、６月２１日の山開きを前に、火口周辺に近づかないように警告する看板が登山口に設置されました。もくもくと噴煙を上げるのは、噴火警戒レベルが１から２に引き上げられた十勝岳です。２１日には山開きが予定されていますが、美瑛町白金の望岳台にある登山口では、火口周辺に近づかないよう警告する立て看板が設置されました。 （訪れた人）「残念ですけど命には代えられ