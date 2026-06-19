NY紙が掲載したW杯のランキングに疑問が噴出した(C)Getty Imagesサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）はグループ2戦目へと突入。米紙『The New York Times』は初戦を終えた時点での独自の出場48か国のランキングを紹介している。【写真】日本は…何位？米紙が掲載のW杯ランクをチェックXでは「『The Athletic』より：2026年ワールドカップにおいて、全チームが初戦を終えた。ここまでのパフォーマンスに基づき、全48チームを