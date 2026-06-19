FIFAワールドカップ2026日本代表の堂安律選手（28）の妻で、インフルエンサーの明松美玖（30）が、プールで撮影した仲睦まじい夫婦ショットを公開した。【映像】明松美玖、プールでの夫婦ショットや水着姿2024年に堂安選手と結婚した明松。これまでInstagramで、純白のウェディングドレスを着て堂安選手と腕を組む結婚式の写真や、プライベートの水着ショットなど、日常の様子を発信してきた。誕生日を迎えた堂安律と仲睦まじ