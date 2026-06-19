Androidアプリ開発者にGoogleへの個人情報登録を要求し、未登録の開発者のアプリを簡単にはインストールさせないようにする「開発者認証」の導入が2025年から告知されています。この導入が間もなく始まるということで、Googleがタイムラインを公開しました。Android Developers Blog: Android developer verification: Building a safer ecosystem togetherhttps://android-developers.googleblog.com/2026/06/android-developer-v