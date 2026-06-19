◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージB組第2節 カナダ6-0カタール(日本時間19日、BCプレイス・バンクーバー)開催国カナダの攻撃力が爆発。前後半それぞれ3点を奪い6得点でカタールに快勝しました。同代表史上初めてW杯で勝利を挙げる歴史的な試合となりました。カナダは前半16分に先制すると、29分にユヴェントスでも活躍するジョナサン・デイヴィッド選手がエリア内で強烈ボレーを叩き込み追加点を挙げます。する