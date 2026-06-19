伊豆諸島の利島で大型貨物船が乗り揚げ座礁しました。乗組員17人は全員日本人で、けがはないということです。【映像】座礁した大型貨物船（現場の様子）19日午前4時前、「大阪から東京に向けた航行中、利島に乗り揚げた」と貨物船の乗組員から通報がありました。下田海上保安部によりますと貨物船は乗用車などを積んでいて、重油の流出もないということです。乗組員17人は全員日本人でけがをした人はいません。座礁した貨