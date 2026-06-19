俳優の舘ひろし（76）が18日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。かつて自身をトリコにさせた女性について語った。恋愛経験の話題になり、「最初どうでもいいと思ってた女の子に夢中になったことがある」と切り出した舘。その女性は料理が苦手だと話していたため、2人での食事は外食だったそう。ある時、舘が病気になり外出できず「じゃあ、どうしようか？デリバリーを取る？」と相談したとこ