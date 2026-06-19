【FIFAワールドカップ2026】スイス代表 4ー1 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表（日本時間6月19日／ロサンゼルス・スタジアム）【映像】スイスの秘密兵器、エグすぎる“爆速弾丸ボレー”を放つ瞬間（実際の様子）スイス代表の“秘密兵器”が、交代直後に衝撃のボレーシュートを叩き込んだ。20歳のMFヨハン・マンザンビの一撃に、解説者たちも思わず声を上げた。スイスは日本時間6月19日、FIFAワールドカップ2026のグループB第2節でボス