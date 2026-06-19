ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）から本拠地でオリオールズ３連戦に臨む。野手出場２試合ぶり１６号が飛び出すか、注目が集まる。チームは７５試合を終え、大谷はここまで打者としては７２試合に出場し、１５本塁打。シーズン換算３２・４発ペースは２１年以降では“最遅”となっている。だがスタメン出場時では、直近６戦で４本塁打と量産モードに突入しており、巻き返しに期待がかかる。大谷は