１９日午前１１時頃、東京都北区滝野川の区立滝野川第三小学校から「建物から煙が上がっている」と１１０番があった。東京消防庁によると、校舎４階の音楽室付近を含む約１５０平方メートルが燃えているという。同庁が約６０台のポンプ車などを出動させ、消火作業に当たっている。校舎内にいた児童らが校庭に避難しており、警視庁滝野川署が被害状況などを調べる。同庁関係者によると、児童数人が煙を吸って病院に搬送された。