東京・北区の小学校で火事があり、現在も消火活動が続けられています。これまでに小学生3人が救助されています。【映像】激しく燃え上がる炎（現場の様子）午前11時前、北区滝野川にある滝野川第三小学校の4階の音楽室から火が出ました。東京消防庁によりますと、ポンプ車など50台以上が出動し現在も消火活動が続いています。これまでに4階の音楽室など150平方メートルほどが焼けています。この火事で小学生3人が逃げ遅れ