元モーニング娘。で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅで自分で自分の髪を１５センチも断髪。その様子を公開した。紺野は肩下程度のボブヘアだったが、何年かに１度、髪を切りたい欲にかられるといい、自宅の洗面所でカットを開始。右のサイドから自分でハサミをちゅうちょなく入れて行き、ためらいなく１５センチバッサリ。「雑かな？雑だよね」と言いながらも、トークしながら大胆にカット