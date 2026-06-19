「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが18日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。「今週もあと1日半っ！！週5で働くOLさとみもがんばるのでみんなも無理しすぎず、一緒にがんばろうね〜」とつづり、茶色を基調としたハイビスカス柄ひもビキニ水着ショットを公開した。髪にも赤いハイビスカスの花をつけ、腰をくねらせたポーズをとり曲線美を際立たせた。ファンやフォロワーからも「こんなカワ