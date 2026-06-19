「ともに生きる社会かながわ憲章」のＴシャツ神奈川県は共生社会の推進に向けた「ともに生きる社会かながわ憲章」のＴシャツを一般販売している。７月２０〜２６日のともに生きる社会かながわ推進週間に合わせて実施。約１５０枚を用意し、県内四つのともしびショップで取り扱っている。Ｔシャツは県内の障害福祉サービス事業所が製作に携わり、売り上げの一部（１枚約３００円）が工賃として障害者に還元。表面には書家の金澤