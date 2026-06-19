お笑いタレントの狩野英孝（44）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。レジェンドゲームクリエーターのひと言に感嘆した。この日は「やっぱり…カッケェ話令和に通じる男の美学」と題し、カッコいいと感じた人のエピソードを披露した。自身のYouTubeチャンネルでゲーム配信を行う狩野は「『バイオハザード』をやる時にストーリーとか謎解きがちょこちょこ入ってくるんですけど、それを全