北國銀行と北陸銀行は日銀の利上げなどを踏まえ、8月から普通預金の金利を0.1％引き上げると発表しました。発表によりますと、北國銀行、北陸銀行ともに普通預金の金利を0・3％から0・4％に引き上げます。日銀の利上げに伴う市場金利の動向などを踏まえ、判断したとしています。新しい金利の適用日は、北國銀行が8月24日、北陸銀行が8月3日です。また、両行は、信用力のある企業に短期融資を行う際の基準金利である「短期プライム