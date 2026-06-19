出張や旅行でホテルを予約したにもかかわらず、チェックイン時に「予約が確認できません」と言われたら、多くの人は困惑するでしょう。しかも宿泊代として1万円を支払い済みであれば、なおさら納得できないかもしれません。 近年、一部の宿泊予約サイトを巡って「空室転売」と呼ばれる問題が注目されています。これはホテルの空室情報が複数の事業者を経由して販売されることで、予約情報の伝達ミスや予約未成立などのトラ