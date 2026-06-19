8月のリーグ開幕を控え、Jリーガー達のトレーニングキャンプが石川県小松市で行われています。 このキャンプは、Jリーグで活躍するプロサッカー選手のコンディション調整や地域との交流などを目的に開かれたもので、小松市では初めての開催となります。キャンプには元日本代表でヴィッセル神戸所属の酒井高徳選手やヴァンフォーレ甲府所属で金沢市出身の安田虎士朗選手など現役選