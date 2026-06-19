北中米Ｗ杯１次リーグＢ（１８日＝日本時間１９日、カナダ・バンクーバー）でカナダがカタールを６―０で下した試合後に?乱闘騒ぎ?が発生した。この試合で前半３３分にカタールのＤＦホマム・アハメド（クルトゥラル・レオネサ）、後半６分にＭＦアシム・マディボ（アルワクラ）が退場。マディボから危険なタックルを受けたカナダのＭＦイスマエル・コネ（マルセイユ）は涙を流して担架に載せられ、無念の途中交代となった。