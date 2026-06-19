タレントの村重杏奈が１９日、都内で行われたノーベル製菓のペタグーグミ「ペタグー号襲来！出発式」に登場した。村重は、「地球侵略をもくろむペタグー星人」の衣装を着用。「ペタグー仲間を全国に増やしたい」とアピールだ。グミはよく食べるそう。「小腹空くからバッグに忍ばせて、ロケの合間に食べる。ペタグーは腹持ちがいいです」とにっこり。リニューアルした商品について「独特な食感はそのままで味がパワーアップ