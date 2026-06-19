【モデルプレス＝2026/06/19】タレントの辻希美が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。早弁用おにぎり付きの長男への弁当を公開した。【写真】39歳5児のママタレ「ウインナーと卵焼きがさりげない可愛さ」早弁用おにぎり付けた長男への弁当◆辻希美、早弁用おにぎり付き弁当公開辻は「今日のお弁当 毎日変わり映えのないお弁当で申し訳ない…」とコメントし、長男・青空（せいあ）くんへの弁当を公開。たっぷりの肉と玉ね