【モデルプレス＝2026/06/19】タレントのpecoが6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。残り物を使った息子への弁当を公開した。【写真】30歳ママタレ「チンしただけに親近感」前日夜残りのシェパーズパイ・ミッキーにんじん入り息子弁当◆peco、残り物使った息子への弁当公開pecoは「Today’s lunch for my son（今日の息子のお弁当）」とコメントし、弁当を公開。ご飯に「昨日の夜の残りのシェパーズパイ」「必殺チンした