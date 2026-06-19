ボーイズグループRIIZEが、またしても快挙を成し遂げた。4作目のミリオンセラー達成である。【写真】ショウタロウ、東京で“メロ男”に6月19日、所属事務所のSMエンターテインメントは、「RIIZEが15日にリリースした2ndミニアルバム『II』が、18日午後時点でHANTEOチャート基準の累計販売枚数100万枚を突破した」と発表した。これにより、RIIZEは通算4作目のミリオンセラーを達成した。特に、アルバム発売からわずか4日で100万枚を