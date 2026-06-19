【モデルプレス＝2026/06/19】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が6月17日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな手料理を公開し、注目を集めている。【写真】京都に移住の37歳女芸人「シンプルでおしゃれ」鶏肉ごろごろ筑前煮など手料理4品◆誠子、栄養満点の手料理を公開誠子は手料理の写真を複数枚投稿。和風の皿に彩りの良く盛られた料理が並び「鶏肉ごろごろ筑前煮、京都うまい菜のおひたし、奈良の生芋蒟蒻の生姜煮、そら豆