韓国配信者界隈の実態を取り上げた番組が話題だ。6月18日に韓国で放送された『実話探査隊』では、インターネット配信者を対象とした“奴隷契約”疑惑が取り上げられた。【写真】胸でお金を稼ぐのは罪？」自ら“性商品”となる韓国女性イ・グルム（仮名）さんは、SNSで事務所からスカウトの提案を受けたという。芸能事務所の練習生だったこともある彼女は、2LDKの住居の提供や、配信機材の支援といった破格の条件に魅力を感じて契約