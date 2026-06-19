【モデルプレス＝2026/06/19】歌手・モデルの竹内唯人が2026年6月18日、「資産、全部売ってみた」（ABEMA／夜11時〜）に出演。兄で俳優の竹内涼真が、自身の借金を肩代わりしてくれていたと明かした。【写真】竹内涼真＆唯人「自然体でかっこいい」肉体美際立つ入浴ショット◆竹内唯人、兄・竹内涼真が借金肩代わりABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「オオカミちゃんには騙されない」（2019年）に出演し、クールなルックスと