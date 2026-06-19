【モデルプレス＝2026/06/19】タレントの安田美沙子が6月18日、自身のInstagramを更新。息子たちの手作りスイーツや子育てエピソードを明かし、話題を呼んでいる。【写真】44歳2児のママタレ「天才」息子たち手作りの黒糖プリン◆安田美沙子、息子たち手作りの黒糖プリン披露安田は朝の挨拶とともに「今日からしばらくあめ。テンションをどう上げて、楽しく過ごすか模索しよう」と切り出し「昨日は、兄弟喧嘩勃発」と前日の出来事