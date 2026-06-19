「物価が上がっているから」と家賃の値上げが相次ぐ昨今。マイホームを買おうにもマンション価格も高騰しているし……。借りる時、更新する時、買う時に知らないと損する、住まいに関するお金の盲点をプロが解説！アドバイザー滝島一統不動産会社経営、YouTuber東京・初台にて不動産会社を営む傍ら、YouTubeチャンネル「不動産Gメン滝島」で不動産知識に関する情報を発信。新刊『その家、買ってはいけない不動産屋が言わない、購入