【大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼット オリジナル】 9月 発売予定 価格 通常版：25,300円 限定版：26,400円 プレックスは、フィギュア「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼット オリジナル」を9月に発売する。価格は通常版が25,300円、限定版が26,400円。 本製品は、特撮「ウルトラマンZ」より、光の国の宇