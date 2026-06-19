深紅×ボルドーで色気が増した令和のデートカー ホンダ・プレリュード2027リミテッドエディション｜Honda Prelude 2027 Limited Edition 2025年9月に発売された新型プレリュードは、ワイド&ローでダイナミックかつ伸びやかなプロポーションや、e:HEVの新たな制御技術「Honda S+ Shift（ホンダ エスプラスシフト）」、さまざまな荷物が積載可能で開口部が広く使い勝手の良い荷室