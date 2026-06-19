電力の地産地消に向けて取り組みを進めている高知県北川村が、電気料金の割引という形で村民に還元する内容の協定を6月18日、四国電力と結びました。北川村は、環境省の「脱炭素先行地域」として小水力発電施設の整備計画を進めています。18日、高知市で北川村と四国電力などが電気の供給方法や電気料金などに関する基本合意書に署名しました。北川村の小水力発電は奈半利川本流と支流のあわせて4か所に発電施設を整備するもので、