１７日、京東方科技集団の第８・６世代ＡＭＯＬＥＤ生産工場。（成都＝新華社配信）【新華社成都6月19日】中国パネル大手の京東方科技集団（BOE）は17日、四川省成都市で第8.6世代AMOLED（アクティブマトリックス式有機ELディスプレー）の量産を開始した。中国初、世界でも第1陣となる生産ラインで、中国は有機ELディスプレー分野で重要な突破口を開いた。今回稼働した生産ラインは、中国のディスプレー業界で投資規模が最大の