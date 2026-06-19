東京・北区の小学校で火事があり、消火活動が続いています。複数人が逃げ遅れているという情報があり、これまでに児童3人が救助されたということです。19日午前11時ごろ、北区の滝野川第三小学校で火事がありました。上空から現場を見ると、校舎から煙が上がり、消防による消火活動が続けられています。校舎の4階にある音楽室から火が出て、児童など300人ほどが校庭に避難していますが、複数人が一時、屋上に避難するなど逃げ遅れ