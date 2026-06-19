タレントの三上悠亜（32）が19日までに自身のインスタグラムを更新。お気に入りの襟付きワンピースでの名古屋日帰りショットを公開した。「名古屋日帰りお気に入りのワンピ着て行った」と地元に日帰りしたことを報告。襟付きワンピース姿で“名古屋めし”ひつまぶしを食べているショットなどをアップし「もう3年目の発売になる襟付きワンピ今季のカラバリも全部可愛い私は圧倒的にブラウン推しです」などとつづった。