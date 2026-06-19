『寄宿学校のジュリエット』などで知られる漫画家・金田陽介氏が17日、自身のXを更新し、ディズニーリゾートで結婚指輪を落としたことを報告すると、投稿された写真がネット上で話題になっている。【写真】気になる！落とした結婚指輪ディズニーから届いた手紙定期的に奥さんとのデート報告している金田氏は「こないだディズニーで結婚指輪を落としてしまって探しても見つからず」と、大事な結婚指輪を落としたことを報告。