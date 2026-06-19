NHK「おかあさんといっしょ」の9代目うたのお兄さんとして知られる、歌手の杉田あきひろさんが６月18日、自身のXを更新。病院での経過観察の結果を報告しました。【写真を見る】【 元うたのお兄さん・杉田あきひろ】病院での経過観察の結果を報告「日に日に食欲も増してて元気になってきてる実感があります！良かったー」今年の夏でがん治療を始めて4年になる杉田さんは「今日は朝から循環器内科と耳鼻咽喉科、午後に歯科口腔外科