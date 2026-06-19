42年前、滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件をめぐるやり直しの裁判で、大津地検が、有罪を主張しない方針を示したことが分かりました。1984年、滋賀県日野町の酒店で、経営者の女性が殺害され金庫が奪われた事件では、常連客だった阪原弘さんが、強盗殺人の罪で無期懲役が確定し服役中に病死しました。遺族らは、再審＝裁判のやり直しを求め続け、ことし2月に最高裁が開始を認めました。19日、大津地裁で、裁判所と検察、弁護団に