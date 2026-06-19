千葉ロッテマリーンズは19日からマリーンズオンラインストア限定で宮崎竜成内野手のプロ入り初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始した。宮崎は6月13日のDeNA戦（ZOZOマリンスタジアム）で若松尚輝投手から右中間へソロホームランを放ち、プロ初本塁打を記録した。販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計25商品をラインナップ。宮崎は「プロ初ホームラン