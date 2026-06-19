【ロサンゼルス＝平地一紀】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１８日（日本時間１９日）、１次リーグ第２戦が始まり、Ｂ組の開催国・カナダ（同３０位）はカタール（同５６位）を圧倒し、３度目の出場でＷ杯初勝利を挙げた（世界ランキングは１１日時点）カナダ６―０カタールカナダが３度目の出場でＷ杯初勝利。１６分、ラリンがこぼれ球を押し込んで先制。２９分にボレーシュートを決めたＪ・デービッドが、前後半の