群馬・伊勢崎市の河川敷に男性の遺体を遺棄した疑いで知人の男が逮捕されました。新井雅尚容疑者（50）は今年3月、伊勢崎市の利根川の河川敷に知人の小渕和則さん（59）の遺体を埋めて遺棄した疑いがもたれています。小渕さんは今年2月から行方が分からなくなり、4月に河川敷で胴体部分だけが土に埋まった状態で見つかっていました。新井容疑者は小渕さん名義のキャッシュカードを使って現金を引き出した窃盗の疑いで逮捕されてい