フリーアナウンサー羽鳥慎一は19日、MCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。人気アナウンサーとしての好感度を下げないための、意外な?イライラ解消法を明かした。番組オープニング恒例の動物の動画コーナーで、この日は、好物のはずのサクランボをつまんで、床に投げ飛ばすコザクラインコを紹介。その行動の背景として「イライラしたのでサクランボに八つ当たりしている」と解説する