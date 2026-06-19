東京への憧れから上京する若者は多いものの、都会の生活コストは想像以上に重くのしかかります。総務省「小売物価統計調査」の消費者物価地域差指数（2024年）によると、総合指数が最も低い九州地方が98.0であるのに対し、東京都区部は104.9。両者には約7％もの物価差があり、東京都区部は全国平均を約5％も上回る水準となっています。たくさん稼いでも、東京では生活を維持するためのコストに消えてしまうのです。本記事では、一