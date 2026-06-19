5月21日に亡くなった作詞家の橋本淳さん。生涯に2000曲以上の作品を手がけ、ヒット作にも事欠かない大作家だが、とりわけ1960年代後半のグループ・サウンズには多大な功績があった。【写真】橋本淳さん（右）と瞳みのるさん（中央）、ドクター中松さん追悼記事・後編では、橋本さんの作品を数多く演奏したザ・タイガースの瞳みのるさんにお話を聞いた。グループ・サウンズの王子様路線を確立――橋本さんは、すぎやまこういちさん