JR秋田駅前を明るく彩ろうと今年も園児たちによる花の苗植えが行われました。JR秋田駅前にやってきたのは秋田市内の2つの保育園の園児21人です。「お花植えみんなでがんばるぞー！」「エイエイオー！」）ABS秋田放送の社屋前にある花壇で行われた苗植え会。多くの人が行き交うJR秋田駅前をたくさんの花で彩り、元気を届けようと4年前に始まりました。植えたのは次々と花を咲かせるというジニア、約50本です。ヒャクニ