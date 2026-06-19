「これが45才独身彼女無しバンドマンのおっさんが作る昼メシだ！」――そんな言葉とともにXに投稿されたのは、フルーツやナッツが美しく盛り付けられたパンケーキの写真。自虐まじりの投稿文と、まるでカフェの一皿のような仕上がりとのギャップに、4万件を超える"いいね"が集まり、「おしゃれすぎないか？」「本職は執事でしょうか」と、驚きの声が寄せられました。【写真】おしゃれすぎる「45才独身バンドマン」自作の昼食投稿し