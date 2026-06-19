おととしデビューしたブランド野菜、「秋田わかまるねぎ」の出荷が始まり、生産者などが市場の関係者に旬の味わいをPRしました。今年デビュー3年目を迎えた秋田わかまるねぎ。6月から7月にかけて収穫される若獲りのネギで、やわらかく、葉先までまるごと食べられるのが特徴です。生産者やJAの関係者が秋田市の卸売市場に集まり、仲買人などにその魅力を売り込みました。JA秋田なまはげ佐藤広美組合長「やわらかいが